В Красногорске благоустроят набережную вдоль реки Синички

В Красногорске с июня продолжается благоустройство набережной вдоль реки Синички. Здесь появятся раздевалки, зоны отдыха и рыбалки, а также волейбольные площадки и зона воркаута .

Заместитель председателя Совета депутатов городского округа Красногорск Богдан Андриянов приехал осмотреть работы на набережной.

Подрядчик устанавливает раздевалки, деревянный пирс на 800 метров и понтон круглой формы. Конструкция будет плавать на воде, что позволит проводить на ней фотосессии и мероприятия. Также здесь появится детская площадка, а для любителей спорта — зона для волейбола и воркаута.

Проект разрабатывали с учетом запросов жителей. Например, для рыбаков обустроили отдельное место.

«Хочется сказать, что мы обязательно приедем сюда после завершения благоустройства. Посмотрим, в каком виде это будет. Я уверен, что взятые темпы позволят завершить все в установленные сроки», — рассказал Богдан Андриянов.

Береговая линия уже обустроена: сваи вбиты, идет установка деревянного покрытия, подпорные стены построены. Два павильона почти готовы к монтажу крыши. В одном расположится пункт проката, во втором откроют кафе, охрану, медицинский пункт и спасательную станцию.

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