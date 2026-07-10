В Красногорске благоустраивают вторую часть городского парка

В Красногорске продолжаются работы по благоустройству городского парка. На этот раз обновлению подвергнется его тихая, лесная часть. Здесь уже начали укладывать новые дорожки.

Директор компании «Парки Красногорска» Алу Бочкаев рассказал, что парк всегда был транзитным — через него проходят пешеходы. Поэтому важно соединить две части парка в единое целое. Рабочие демонтируют старые дорожки и прокладывают новые от Яблоневого сквера и поселка Красная Горка в сторону усадьбы Знаменское-Губайлово и ДК «Подмосковье».

Второй этап благоустройства включает не только укладку дорожек и установку освещения, но и обновление спортивной площадки. Здесь появятся новые покрытия, малые архитектурные формы и тренажеры для взрослых. Завершить работы планируют к 1 ноября.