В Красногорске активно реконструируют гимназию №7

В городе Красногорск продолжается масштабная реконструкция гимназии №7, расположенной на улице Вокзальной. Сейчас строители заняты на одном из важнейших этапов — возведении монолитных конструкций и разработке котлована для будущей пристройки.

По словам начальника участка Алексея Осипчука, на площадке ежедневно трудятся 65 специалистов, шесть инженерно-технических работников и задействовано 11 единиц строительной техники.

Строители последовательно выполняют работы по устройству фундаментной плиты, возведению стен и перекрытий подвального помещения, а также первого и второго этажей нового корпуса. Планируется, что до декабря подрядчик завершит монолитные работы на всех четырех этажах.

Одновременно идет обновление существующего здания гимназии — в ближайшее время здесь приступят к устройству новой кровли.

Сейчас гимназия рассчитана на 425 учеников, но после завершения реконструкции сможет принять около полутора тысяч детей. Новая пристройка будет рассчитана на 975 мест.

Все строительные работы планируют завершить летом 2028 года.