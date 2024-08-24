Более 90 жителей Красноармейска пришли на встречу с администрацией Пушкино

Специалисты администрации городского округа Пушкинский провели выездную встречу в Красноармейске. Заместители главы и активисты «Единой России» ответили на вопросы жителей. На собрание пришли 93 человека.

Посетители задавали вопросы по жилищно-коммунальному хозяйству, капитальному ремонту многоквартирных домов, благоустройству пешеходных зон и ликвидации сквозного проезда по дворовой территории.

«Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев задал вектор использования такого формата. Жители высоко оценивают эффективность подобных встреч и взаимодействия. Каждый, кто обратился, получает обратную связь в режиме реального времени и в присутствии ответственных лиц. Очень важно, что здесь проблема граждан становится задачей номер один для администрации, и ее решение прорабатывается на месте», — отметил первый заместитель главы администрации городского округа Пушкинский Андрей Морозов.

На встречу пришли 93 жителя Красноармейска.

«Наш вопрос быстро решился. Очень удобный вариант общения с руководством нашего города. Все объяснили, показали, познакомили с компетентными специалистами администрации, которые все по полочкам разложили. Мы очень благодарны вам», — рассказала жительница Красноармейска Валентина Вязова.

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