В котельной «Полянская» в Орехово-Зуеве стартовал капитальный ремонт котла

В котельной «Полянская», расположенной на проспекте Беляцкого в городе Орехово-Зуево, начался капитальный ремонт одного из двух котлов. Специалисты компании «ИКС Орехово-Зуево» проводят работы по договору с подрядчиками.

Как отметил главный инженер компании «ИКС Орехово-Зуево» Алексей Марочкин, модернизация позволит исключить аварии и повысит безопасность эксплуатации оборудования. В ходе ремонта планируется полностью заменить трубную часть, сделать обмуровку и автоматизировать управление котлом.

Котельная «Полянская» обслуживает большой микрорайон, включая дома на улицах Парковская, Володарского, Галочкина, Красноармейская и в проезде Беляцкого. Завершить модернизацию планируют к началу отопительного сезона, что повысит надежность котельной и увеличит ее мощность. Это позволит в будущем поставлять горячую воду и отопление в новостройки.