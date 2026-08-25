В котельной № 3 Левобережья завершили подготовку к зиме

Котельная № 3 Левобережья в городском округе Дубна готова к работе в зимних условиях. Впервые за всю историю одновременно будут функционировать шесть котлов — три водогрейных и три паровых, что обеспечит надежный запас теплоснабжения для около 25 тысяч жителей.

С 10 по 21 августа специалисты провели комплекс ремонтных и профилактических работ. Они реконструировали узел учета ГРУ № 1, заменили трубопроводы горячего водоснабжения и установили новую регулирующую аппаратуру.

По государственной программе модернизации теплоснабжения, инициированной губернатором Московской области Андреем Воробьевым, здесь установили новый водогрейный котел КВГМ-30 и заменили один из паровых котлов. Оба вошли в общий комплекс оборудования после завершения пусконаладочных работ.

«Планируем с 15 сентября приступить к заполнению системы отопления и подготовке жилого фонда к отопительному сезону», — рассказал начальник участка котельной № 3 Александр Фомичев.

На котельной также установили новый рециркуляционный насос и современные узлы учета, позволяющие специалистам в режиме реального времени контролировать параметры теплоносителя. Это делает работу одной из ключевых котельных города более устойчивой и надежной перед зимними нагрузками.