В котельной Большого поселка Волги в Дубне идет масштабная модернизация оборудования

В котельной Большой Волги в городском округе Дубна идет активная работа по модернизации оборудования. Это необходимо для того, чтобы зимой обеспечить теплом 17 тысяч жителей района.

На объекте уже завершен монтаж новой трубной части одного из котлов. Следующим этапом станет его обмуровка — создание теплоизоляционной конструкции. Параллельно специалисты приступили к работам на втором агрегате.

Речь идет о замене котлов КВГМ-50 и ПТВМ-30 — установок, которые десятилетиями обеспечивают теплом жилые районы и крупные объекты. Цифры в их названиях обозначают тепловую мощность: 50 и 30 гигакалорий в час соответственно.

Главный инженер компании «Энергия-Тензор» Юрий Прохоров отметил, что необходимость модернизации назрела давно. «Котлы уже отслужили по два нормативных срока службы. На демонтированных трубах хорошо видно, что толщина стенок уменьшилась в несколько раз. Поэтому решение о выделении средств Министерством энергетики Московской области оказалось очень своевременным», — сказал он.

Вместе с трубными системами обновляется и «мозг» оборудования. На котле КВГМ-50 установят современную автоматику регулирования и безопасности. Она значительно упростит работу персонала и позволит экономить электроэнергию.

Работы идут по графику. Уже на следующей неделе специалисты планируют приступить к модернизации еще одного котла ПТВМ-30. Эти работы намерены завершить к октябрю. К началу нового отопительного сезона на котельной будут полностью обновлены три из четырех основных водогрейных котлов.

«В следующем году все работы будут закончены. По сути, котельная будет практически заново построена с точки зрения основного оборудования», — говорит Юрий Прохоров.

Работы проводятся по государственной программе модернизации теплоснабжения, которую инициировал губернатор региона Андрей Воробьев, и финансируются из областного и местного бюджета.