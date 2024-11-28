Пенсионеры из Балашихи посетили Котельники с экскурсией

Участники программы «Активное долголетие» из городского округа Балашиха познакомились с достопримечательностями Котельников. Экскурсия включала несколько остановок, каждая из которых подарила гостям яркие впечатления.

Первым пунктом маршрута стал Храм Казанской иконы Божией Матери. Экскурсовод Марина Сергеева и служитель Виктор Павлович рассказали о богатой истории храма и его значении, добавив интересные библейские сюжеты.

Следующей остановкой стала конноспортивная школа олимпийского резерва «Белка». Здесь участников познакомили с бытом коневладельцев, особенностями содержания и тренировки лошадей. Гостям рассказали, как животные взаимодействуют с людьми, и поделились необычными фактами о лошадях.

Завершающим аккордом стала экскурсия в музей редких музыкальных инструментов при школе искусств имени Андреева. Преподаватель Юлия Саватеева провела гостей по экспозиции, рассказывая об истории и уникальности каждого экспоната.

Экскурсия завершилась на радостной ноте: участники уехали с отличным настроением и памятными подарками.

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