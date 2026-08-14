В Котельниках завершился второй этап обучения членов избирательных комиссий

В городском округе Котельники прошел второй этап подготовки членов участковых избирательных комиссий. С 20 августа они начнут информировать жителей о предстоящих выборах в Государственную думу и Московскую областную думу.

На обучении обсудили взаимодействие с администрацией города, правила поведения в разных ситуациях и обеспечение безопасности при поквартирных обходах. Для оперативного обмена информацией создали специальную группу в мессенджере. Главная задача — рассказать каждому избирателю о формах, способах и возможностях голосования.

Председатель территориальной избирательной комиссии города Котельники Марина Лялина отметила, что всего в городском округе образовано 20 избирательных участков, два из которых сформировали в этом году. К работе привлекли 18 новых членов комиссий.

Обходы жителей в рамках проекта «ИнформУИК» начнутся 20 августа и продлятся до 15 сентября. Информаторы расскажут о расположении участковых комиссий, времени их работы, а также о возможности проголосовать дистанционно через портал «Госуслуги» или по месту фактического нахождения.

Заявления на дистанционное голосование и прикрепление к участку принимаются с 3 августа по 14 сентября. Узнать номер своего избирательного участка можно через портал «Госуслуги», на сайте администрации Котельников в разделе ТИК, на информационных стендах комиссии или по телефону 8-495-550-93-61.