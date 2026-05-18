В Котельниках завершился конкурс родительских комитетов

16 мая в Котельниках прошел финал конкурса родительских комитетов «Секреты дружного класса. Родители Первых». В мероприятии приняли участие 17 классов из Подмосковья, ставших победителями зональных этапов. Об этом информирует пресс-служба Министерства образования Московской области.

По итогам конкурсных испытаний гран-при среди младших классов завоевала команда «Энергия единства» из Красногорска, а среди старших классов — команда «Родительский десант» из Богородского округа. Лауреатами первой степени стали команды «РОК» из Солнечногорска, «На одной волне» из Дмитрова, «Это мы!» из Краснознаменска и «Добрые сердца» из Балашихи. Остальным командам вручили дипломы лауреатов второй степени. Все финалисты получили кубки, брендированные подарки, призы от партнеров и сертификаты на экскурсии.

В жюри конкурса вошли федеральные эксперты, представители министерств, Общественной палаты и бизнеса. Участники были оценены по выставке-презентации «Семья и школа — воспитываем вместе» и творческой визитке «Секреты дружного класса».

Ключевая идея конкурса заключалась в вовлечении родителей в образовательный процесс. Они стали не просто зрителями, а активными участниками испытаний, проходя задания вместе с детьми и классными руководителями.

Организаторами мероприятия выступили Министерство образования Московской области, Региональное отделение «Движения первых», Региональный ресурсный центр «Навигаторы детства» ФГБУ «Росдетцентр», а также Корпоративный университет развития образования.