В Котельниках завершается строительство спортивного комплекса для игры в падел

В городском округе Котельники на финишную прямую вышли работы по строительству нового спортивного комплекса для игры в падел. Сейчас строительная готовность объекта составляет 80%, и его планируют открыть до конца лета.

На объекте ведутся внутренние отделочные работы: штукатурятся и подготавливаются стены под чистовую отделку. Параллельно рабочие прокладывают электропроводку, монтируют вентиляционную систему и настраивают автоматику здания. На следующей неделе планируется начать монтаж кортов и благоустройство территории вокруг.

Ежедневно на стройке трудятся около 40 человек. Для ускорения процесса подрядчик привлекает дополнительную бригаду рабочих.

Общая площадь спортивного центра составит 2 100 квадратных метров. Внутри будут оборудованы 6 крытых кортов, а снаружи — еще 5 открытых. Благодаря этому играть можно будет круглый год.

Падел — это разновидность тенниса, отличающаяся более короткими ракетками, медленным полетом мяча и наличием стен вокруг корта. Именно из-за стен игра становится азартной и нестандартной. В Европе, особенно в Испании, где придумали падел, эта игра уже давно популярна, а в России сейчас наблюдается настоящий бум.

Новый спорткомплекс предназначен не только для любителей, но и для профессиональных команд. Также планируется открыть отдельные группы для детей с современными кортами и безопасными покрытиями.