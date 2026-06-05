В Котельниках завершается строительство образовательного комплекса на 2100 учеников

В городском округе Котельники близится к завершению строительство крупного образовательного комплекса, включающего школу на 2100 мест и детский сад на 350 воспитанников. Строительная готовность объекта достигла 85%, и работы вышли на финальную стадию.

На площадке трудятся 456 рабочих и 35 инженеров, задействовано 15 единиц техники. Фасад здания готов на 95%, внутренние работы также продвигаются активно: установлены уже 30 тысяч квадратных метров СМЛ-панелей, осталось уложить еще 15 тысяч. Параллельно ведутся работы по монтажу внутренних инженерных сетей.

В спортивном зале покрытие металла огнезащитным составом почти завершено. Скоро начнутся работы в актовом зале — там планируется установка акустических СМЛ-панелей.

Уложенные песок и бетон на улице служат основанием для будущего покрытия. Также ведутся работы по устройству бортов и отмостки, подготовка основания под тротуарную плитку. Во дворе планируется установка спортивного ядра с турниками для школьников и создание зоны отдыха для воспитанников детского сада с теневыми навесами, скамейками, качелями и песочницами.

Как только отделка и благоустройство будут завершены, начнется этап оснащения комплекса всем необходимым оборудованием, включая мебель, интерактивные доски и спортивный инвентарь.

Образовательный комплекс будет оборудован 85 классами, 4 спортивными залами, актовым залом на 800 мест, столовой с пищеблоком, библиотекой и детским садом. Для удобства маломобильных групп предусмотрены 4 лифта, а для детсадовской части — отдельный подъемник для развоза еды по группам.

Комплекс планируется полностью подготовить к началу учебного года, чтобы здесь могли прозвучать первые звонки и пройти торжественные линейки.