В Котельниках возводят крупный образовательный комплекс

Сейчас на объекте активно работают над внутренними коммуникациями: монтируют вентиляционные системы и отопление, прокладывают электричество и слаботочные сети, включая системы безопасности и видеонаблюдение. Параллельно не прекращаются фасадные работы, благодаря которым здание постепенно обретает завершенный вид.

Как только завершится этап по прокладке инженерных систем, строители приступят к благоустройству территории вокруг образовательных учреждений. Планируется устройство подъездных путей, прогулочных площадок, теневых навесов и скамеек. Для активного отдыха будет создано небольшое спортивное ядро с беговыми дорожками.

На данный момент на строительной площадке задействовано 167 человек и 20 инженеров, работает три единицы техники. В ближайшие две недели к команде присоединятся еще 200 рабочих, что позволит ускорить процесс внутренней отделки помещений. Завершение строительства запланировано на июнь 2026 года.

Здание образовательного комплекса будет четырехэтажным и займет площадь более 33 тысяч квадратных метров. Внутри, помимо классов и групп, разместятся четыре спортзала, актовый зал на 800 мест, столовая с пищеблоком и зоны отдыха. Этот комплекс станет не только местом для получения знаний, но и пространством для всестороннего развития детей и подростков.