Сбор подарков для детей из новых регионов России начался в Котельниках

С 25 ноября по 8 декабря в городском округе Котельники проходит благотворительная акция «Добрый Новый год». Жители могут подарить праздник детям и помочь нуждающимся в новых регионах России, а также в Курской и Белгородской областях.

В городском округе Котельники с 25 ноября по 8 декабря будет проходить акция «Добрый Новый год», в рамках которой все желающие смогу принести сладкий подарок и игрушки для детей из новых субъектов Российской Федерации, а также Курской и Белгородской областей.

Принести можно: сладкие подарки, игрушки, консервы, лапшу, каши быстрого приготовления, кофе, чай, сладости, питьевую воду, бинты, медикаменты, газовые горелки, спальные мешки, маскировочные сети и средства личной гигиены.

Вся собранная гуманитарная помощь будет передана в Региональный распределительный центр для дальнейшей централизованной доставки.

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