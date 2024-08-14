Двор дома № 16 в микрорайоне Белая Дача в Котельниках благоустроят к осени

Пресс-служба администрации городского округа Котельники
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Котельники

Комплексное благоустройство дворовой территории ведется у дома № 16 в микрорайоне Белая Дача в Котельниках. Там установят новые лавки, проведут озеленение и заменят асфальт.

Глава городского округа Котельники проверил работы по благоустройству двора у дома № 16. Здесь уже уложили асфальт, оборудовали парковки и тротуары с занижениями для маломобильных граждан.

Также предусмотрена установка антипарковочных столбиков, новых лавочек и урн около подъездов и высадка порядка 80 кустарников. Также модернизация коснется детской игровой площадки.

Ранее председатель дома № 16 попросила устранить протечку в одном из подъездов. Ее просьбу исполнили: залатали козырек подъезда, отштукатурили и покрасили стены, заменили светильники. Жители остались довольны.

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