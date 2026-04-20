В Котельниках стартовало строительство новой дороги

В городском округе Котельники активно ведется подготовка к строительству новой дороги (проезд 4638), которая свяжет 2-й Покровский проезд и Дзержинское шоссе. Благодаря этому проекту жителям будет проще и быстрее добираться из одного конца города в другой.

На данный момент рабочие заняты переносом инженерных коммуникаций с территории будущей дороги. Затем здесь начнется укладка асфальта. В результате появится полноценная дорога длиной 1,1 км с четырьмя остановочными павильонами.

Проект предусматривает реконструкцию 400 метров дорожного полотна перед поликлиникой для удобства и безопасности подъезда. Также будет проложен новый участок дороги длиной 600 метров рядом с ЖК «Котельнические высотки». Для пешеходов будут обустроены тротуары.

На объекте задействовано около 30 человек и три единицы техники. Завершить работы и запустить движение по новому участку дороги планируют к октябрю 2026 года.