В Котельниках специалисты Мосавтодора провели работы по обеспечению безопасности дорожного движения

Специалисты Мосавтодора активно действуют на региональных дорогах городского округа Котельники. В Минтрансе Подмосковья рассказали, что работники дорожной сферы отремонтировали элементы инфраструктуры и провели уборку дорог. Также пути обработали специальными средствами против гололеда для обеспечения безопасного проезда.

Дорожные службы вернули в нормативное состояние автобусные павильоны, восстановили остекление в микрорайоне Парковый на Новоегорьевском шоссе. Тротуары и спуски для маломобильных граждан на Дзержинском шоссе очистили от наледи.

Для повышения безопасности дорожного движения заменили поврежденный дорожный знак на Центральной аллее. На Новоегорьевском шоссе восстановили отсутствующий дорожный знак и работоспособность линии наружного освещения. Кроме того, на Дзержинском шоссе произвели ремонт барьерного ограждения.