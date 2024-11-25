Рейд по проверке мигрантов прошел в Котельниках

Сотрудники Котельниковского отдела полиции совместно с коллегами из Главного управления полиции по Московской области провели рейды в Южном и Новых Котельниках. Целью проверки стало выявление квартир, сдаваемых иностранным гражданам, а также случаев фиктивной постановки их на учет.

За время рейдов обследовали почти двести квартир. В результате нашли 20 объектов, сдаваемых в аренду, и выявили нарушения миграционных правил. В полицию доставили 19, а всего составили 35 административных протоколов. Также был зарегистрирован случай фиктивной регистрации иностранца — сейчас проводится проверка по этому факту.

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