Урок мужества к 83-й годовщине битвы под Москвой провели в Котельниках

В школе № 1 имени Леонида Чурилова состоялось мероприятие, посвященное 83-й годовщине контрнаступления Красной армии в битве под Москвой. Урок мужества собрал школьников, педагогов, ветеранов и почетных гостей.

На встрече вспомнили подвиг советского народа, который смог переломить ход войны. Победа под Москвой стала важным шагом к освобождению страны, вдохновив миллионы людей. Учащиеся подготовили творческую программу, а минутой молчания почтили память павших.

В числе гостей были ветераны Великой Отечественной, депутаты, представители волонтерских организаций и почетные жители города. На торжественной части вручили знаки отличия, благодарственные письма и грамоты. Завершилось мероприятие возложением цветов к мемориалу «Танк Т-34-85 Мать-Родина».

«Подвиг советского народа вечен. Мы всегда будем помнить и гордиться», — подчеркнул глава округа Михаил Соболев.

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