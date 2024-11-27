Отчетный концерт балетной студии «Фуэте» прошел в Котельниках

Представление состояло из двух частей. На сцену вышли участники студии разных возрастов, начиная с трех лет. Зрители увидели номера классического балета и народно-сценического танца. Каждый номер был полон грации и красоты, а на лицах артистов была видна любовь к танцу. Все выступающие старались продемонстрировать все чему научились и порадовать своих наставников.

В концерте также приняли участие профессионалы — артисты Московского театра «Русский балет».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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