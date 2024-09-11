Еще 16 незаконных торговых объектов снесли в Котельниках

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Котельники / Пресс-служба администрации г. о. Котельники

В городском округе Котельники продолжается наведение порядка в сфере нестационарной торговли. Так, на территории торгового центра «М5» было демонтировано 16 незаконных палаток.

К концу сентября муниципалитет планирует убрать еще 12 нестационарных торговых павильонов, установленных с нарушениями и без согласования. Это должно повысить уровень благоустройства города и создать комфортное пространство для жителей и гостей округа.

Напомним, в 2023 году в Котельниках демонтировали около 14 палаток, из которых пять владельцы убрали добровольно. Мониторинг торговых объектов ведется по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

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