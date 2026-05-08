В Котельниках построят новый выезд на Дзержинское шоссе

В городе Котельники продолжается активное строительство нового выезда на Дзержинское шоссе. Сейчас специалисты заняты переустройством инженерных коммуникаций, сообщили в Министерстве транспорта Московской области.

В рамках проекта планируется реконструкция Кузьминской улицы длиной более 500 метров и строительство нового участка дороги протяженностью свыше 560 метров. Этот участок соединит Кузьминскую улицу с Дзержинским шоссе.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин пояснил: «На строительной площадке задействованы 10 рабочих, 3 инженерно-технических специалиста и 3 единицы техники. Готовность водопроводных сетей составляет 50%, канализации — 90%. Сейчас строители приступили к переустройству теплосетей».

По окончании работ движение по новой дороге будет осуществляться по двум полосам. На всем протяжении дороги обустроят тротуары, появятся четыре новые остановки общественного транспорта и парковка на 63 машины. Из них 31 место будет предназначено для посетителей поликлиники, а 32 места разместят вдоль проезжей части.

Завершить строительные работы планируется в первом квартале 2027 года. Новая дорога улучшит транспортную доступность для более чем трех тысяч жителей, обеспечит удобный подъезд к поликлинике и строящемуся жилому комплексу «Дюна», а также упростит выезд на Дзержинское шоссе для жителей микрорайонов Белая Дача, Ковровый и Опытное Поле.