В Котельниках начнут строить новый выезд на Дзержинское шоссе

В подмосковном Министерстве транспорта сообщили о начале строительства нового выезда на Дзержинское шоссе в Котельниках. В рамках проекта планируется реконструкция Кузьминской улицы длиной свыше 500 метров и возведение нового участка дороги более 560 метров, который соединит Кузьминскую улицу с Дзержинским шоссе.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин пояснил: «Движение по дороге будет осуществляться по двум полосам. Также здесь обустроят тротуары на всем протяжении дороги, четыре новые остановки общественного транспорта и построят парковку на 63 машины».

Сейчас на строительной площадке ведутся подготовительные работы: специалисты расчищают территорию и приступают к переустройству коммуникаций. Завершить строительство планируется в четвертом квартале 2026 года. Новая дорога улучшит транспортную доступность для более чем трех тысяч жителей и обеспечит удобный подъезд к поликлинике и строящемуся жилому комплексу.