Дорогу к образовательному комплексу в Котельниках построят до конца года

В Котельниках на подъездной дороге к воспитательно-образовательному комплексу в микрорайоне Опытное поле строители приступили к укладке асфальта на парковке в районе 3-го Покровского проезда. В Минтрансе Подмосковья сообщили, что дорога готова более чем на 40%.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин пояснил, что на площадке работают 15 человек и 4 единицы техники. Строители сделали дождевую канализацию и продолжают прокладывать инженерные сети.

Новая дорога будет длиной 570 метров и иметь по две полосы движения в каждую сторону. На ней построят тротуары и парковочные зоны на 59 и 84 машиноместа. Дорога обеспечит удобный подъезд к новому образовательному учреждению для порядка семи тысяч учеников и местных жителей.

Дорога будет проходить от 3-го Покровского проезда до парковки на Сосновой улице в районе дома № 5. Ее планируют закончить в четвертом квартале 2026 года.