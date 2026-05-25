В Котельниках начали капитальный ремонт старых домов

В городском округе Котельники на улице Микрорайон Ковровый, дом 18, стартовали работы по капитальному ремонту. Здание, построенное в 1956 году, впервые за свою историю вошло в программу капитального ремонта.

Строители уже утеплили большую часть фасада и скоро приступят к работам на второй половине здания. Сначала рабочие покрыли стены минеральной ватой, затем заштукатурили их и теперь занимаются декоративной отделкой.

Цвет стен выбрали сами жильцы, чтобы каждый день видеть оттенок, который им по душе. По дому также заменят водосточную систему и полностью обновят внутренние инженерные сети: теплоснабжение, водоснабжение и канализацию.

Сейчас благоприятные условия для строителей: тепло, батареи отключены, можно работать без ограничений. Однако для замены труб внутри квартир необходим доступ в помещения, и рабочие просят жителей отнестись к этому с пониманием.

По договору ремонт должен быть завершен в декабре 2026 года, но бригада работает очень оперативно, и главный инженер уверен, что объект сдадут досрочно.

Дом №18 — не единственный в программе. В этом году в Котельниках капитально отремонтируют 24 многоквартирных дома.