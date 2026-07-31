В Котельниках готовятся к выборам в Государственную и Московскую областную думы

Жители Котельников и Московской области с 18 по 20 сентября будут выбирать депутатов Государственной Думы и Московской областной Думы. Организаторы подготовили несколько способов голосования: традиционный, мобильный и дистанционный.

Чтобы проголосовать на своем участке, нужно прийти туда в дни выборов. Но если в это время избиратель будет не по месту прописки, можно воспользоваться системой «Мобильный избиратель». С 3 августа по 14 сентября нужно подать заявление через портал «Госуслуги», в МФЦ или в пункте приема заявлений территориальной избирательной комиссии. На участках заявления будут принимать с 9 по 14 сентября.

Для тех, кто предпочитает голосовать онлайн, есть дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Заявление на участие в ДЭГ также нужно подавать через портал «Госуслуги» с 3 августа по 14 сентября.

Маломобильные граждане и те, кому трудно добраться до участка, могут проголосовать на дому. Участковые избирательные комиссии принимают заявления для надомного голосования в любое время в течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования.

В Котельниках откроют 20 избирательных участков, они будут располагаться в учреждениях образования и домах культуры.

По любым вопросам, связанным с выборами, можно обращаться в «Службу заботы» территориальной избирательной комиссии города Котельники по телефону горячей линии 8 495-550-93-61. Линия работает по будням с 14:00 до 18:00, в выходные с 10:00 до 14:00.