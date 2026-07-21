В Котельниках близится к завершению коммунальный ремонт

В микрорайоне Белая Дача городского округа Котельники прошел первый этап коммунального ремонта. Жители уже пользуются горячей водой по новым трубам.

Сейчас рабочие приступили ко второму этапу — монтажу системы центрального отопления. Подрядчик — ООО «КрисДорСтрой» — сообщает, что система готова на 90%. Осталось провести работы на небольших стыковых участках и осуществить опрессовку.

Ремонтные работы ведутся на участке от дома № 12Б до дома № 6. Всего планируется заменить 430 метров сетей. Диаметр новых труб варьируется от 100 до 400 мм в зависимости от нагрузки.

На объекте работают 15 человек и задействовано пять единиц техники. Официальный срок завершения работ по документам — сентябрь, но подрядчик обещает закончить ремонт уже в августе. После укладки труб начнется этап благоустройства территории.