В Котельниках активно возводят новый детский сад

В городском округе Котельники на территории микрорайона Ковровый продолжается строительство нового детского сада. На данный момент возведение объекта выполнено наполовину — готово 50%.

Ежедневно на строительной площадке задействовано около 45 работников и две машины. Ведутся работы по монтажу инженерных систем, включая сантехнику, вентиляцию, электрику и слаботочные системы. Параллельно с этим идет внутренняя отделка помещений, готовность которой оценивается в 30–40%, а также работы с фасадом.

Внутри здания планируется оборудовать две группы с теплым полом, кладовые, буфет, помещение для охраны, гардеробную с душем для персонала, санузлы и методический кабинет. Также будет общий зал, который можно будет использовать и для музыкальных занятий, и для физкультуры.

Для обеспечения безопасности в детском саду установят камеры с программой «Безопасный регион», которые будут работать как внутри здания, так и на прилегающей территории.

У детского сада будет собственная игровая площадка, размещенная отдельно от жилого дома. Там установят теневые навесы, качели и игровые комплексы.

Завершить все работы планируют в третьем квартале 2026 года.