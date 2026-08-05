Корпус школы № 21 в Подольске капитально отремонтируют к сентябрю

В корпусе школы № 21 подмосковного Подольска на проспекте Юных Ленинцев, дом № 90, завершается капитальный ремонт. Строительная готовность на сегодняшний день составляет 85%, сообщает пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках государственной программы по капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры Подмосковья в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети».

На объекте трудятся 65 человек и 4 единицы техники. Строители завершают общестроительные и отделочные работы, ремонтируют фасад, монтируют инженерные коммуникации, благоустраивают территорию рядом со школой и приступают к сборке и расстановке мебели.

В ходе капитального ремонта в здании обновят кровлю, утеплят и оформят фасад и входную группу, заменят системы отопления, вентиляции, канализации, сантехническое оборудование, окна и двери. Для школы закупят новую мебель и оборудование.

Обновленное здание школы откроется 1 сентября 2026 года.