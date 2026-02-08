В корпусе школы №11 в деревне Кузнецы начался капитальный ремонт

Корпус школы №11 в деревне Кузнецы Павлово-Посадского городского округа закрыт на капитальный ремонт. В настоящее время подрядчик активно проводит демонтажные работы: строители убирают старую отделку, двери и окна. На данный момент демонтаж выполнен на 60%, завершение работ запланировано на февраль.

После демонтажа строителям предстоит перекрытие крыши, внутренние отделочные работы, замена всех инженерных коммуникаций и приведение в порядок фасада. Работы продлятся еще около полугода.

На время ремонта школьников вместе с учителями перевели в другой корпус, который находится в рабочем поселке Большие Дворы. Для удобства детей организованы дополнительные автобусные рейсы.

Здание школы было построено в 1970 году, и за это время здесь еще не проводилось такого масштабного капитального ремонта. Общая площадь корпуса составляет почти 3800 квадратных метров.