В Королевском родильном доме установили новое оборудование

В родильном доме городского округа Королев начало использоваться современное медицинское оборудование. Врачи получили в распоряжение открытые реанимационные системы, специальные кювезы для новорожденных с контролем температуры и влажности, а также аппараты искусственной вентиляции легких экспертного класса.

Кювезы, своего рода «инкубаторы» для малышей, создают условия, максимально приближенные к тем, что были у ребенка в животе у мамы. Они поддерживают нужную температуру, влажность и уровень кислорода, что особенно важно для детей, родившихся раньше срока. Современные модели оснащены датчиками, которые круглосуточно отслеживают сердцебиение, дыхание и насыщение крови кислородом.

С января по август в Королеве родились раньше срока более 20 малышей, и новое оборудование позволило выходить даже детей с экстремально низким весом. Самый маленький новорожденный весил чуть больше килограмма. Всего за это время в роддоме появились на свет 745 детей.

Техника закуплена в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».