В Королеве завершился ремонт школы-интерната для детей с ОВЗ

В Королеве на улице Горького, дом 16, завершился ремонт здания школы-интерната для детей с ограниченными возможностями здоровья. Строители завершили все работы точно в срок — к 15 августа.

Реконструкция началась в начале июля 2026 года. Специалисты отремонтировали центральный фасад здания площадью 477 квадратных метров. Они частично демонтировали старую штукатурку и кирпичную кладку, установили 38 стеклопакетов вместо старых деревянных рам. Также обновили две входные группы.

Самые масштабные работы прошли на кровле. По словам генерального директора компании «ГлавСтройСервис» Виктора Шалагина, бригада полностью заменила более тысячи квадратных метров металлического покрытия и обрешетки. Около 40% стропильной системы также заменили. Кроме того, установили новые ливневые стоки.