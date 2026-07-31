В Королеве завершили монтаж второго пролетного строения пешеходного перехода

В городе Королев сегодня строители завершили установку второго пролетного строения пешеходного перехода через железнодорожные пути на станции Подлипки-Дачные. Многотонная конструкция была поднята краном и установлена на опоры за несколько минут.

Возведение объекта началось в сентябре 2025 года. Ежедневно на стройплощадке работало в среднем 30–35 человек — от бетонщиков и монтажников до инженерного персонала.

Заместитель генерального директора по промышленным объектам Андрей Попов сообщил, что основные работы по возведению перехода уже выполнены. Все железобетонные конструкции готовы, оба пролета смонтированы. Теперь строителям предстоит архитектурная отделка: остекление галерей, установка освещения, обустройство сходов с обеих сторон и благоустройство прилегающей территории. Для маломобильных групп населения предусмотрены павильоны с лифтами.

Полное завершение объекта запланировано на начало 2027 года, однако технический пуск перехода намечен уже на декабрь 2026 года — горожане смогут оценить новый маршрут раньше официального открытия.