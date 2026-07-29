Школу №1 в Королеве откроют после ремонта в сентябре

В городском округе Королев завершился капитальный ремонт основного здания школы № 1, рассчитанной на 1100 мест. Работы проводились с июня 2025 года по июль 2026 года и были завершены в полном объеме.

На финальном этапе остались только мелкие косметические штрихи: где-то нужно подкрасить стены, доделать плитку, дособрать отдельные элементы. Все инженерные системы уже запущены и работают, мебель в классах собрана и расставлена. Специалисты готовят объект к итоговым проверкам, после которых школа официально откроет двери для учеников.

Общая площадь обновленного трехэтажного здания — более 5,7 тысячи квадратных метров. Капитальный ремонт проводился в рамках региональной программы «Образование Подмосковья» и Народной программы партии «Единая Россия». В прошлом году здесь уже обновили фасад, кровлю и благоустроили территорию вокруг школы.

Главное изменение коснулось образовательной среды. В каждом классе установили интерактивные доски — сенсорные панели, с помощью которых учителя могут прямо во время урока выходить в интернет, показывать документальные фильмы и лекции. Кроме того, в школе появился современный информационно-библиотечный центр с доступом к цифровым ресурсам и специальные площадки для креативных проектов. Возобновит работу проект «Кванториум», а также откроется новое направление по ракетостроению.

Особым украшением интерьера стали рельефные панно на космическую тематику, созданные выпускниками Московского художественного института имени Сурикова. Росписи рассказывают об истории покорения космоса: от фигуры Константина Циолковского до старта «Энергии» с «Бураном».

Директор школы Ирина Гайдукова отметила: «Мы ждали этого ремонта много лет. Теперь наши дети будут учиться в пространстве, которое вдохновляет на мечту — и даже на полет в космос».

Открытие обновленной школы запланировано на 1 сентября 2026 года.