Детский сад на улице Глинкина в Королеве капитально отремонтировали

В городском округе Королев завершено обновление дошкольного отделения лицея № 4, расположенного в микрорайоне Юбилейный на улице Глинкина. Об этом сообщила заместитель директора лицея Людмила Гончарова.

Трехэтажное здание, построенное в 1964 году, было полностью обновлено в рамках государственной программы Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».

Строители заменили кровлю и фасад, установили новые окна и двери, обновили инженерные сети — электрику, канализацию, системы водоснабжения, вентиляции и безопасности. Внутри помещений выполнена отделка стен, потолков и полов, установлена новая сантехника.

На кухне установлено современное оборудование, во все группы доставлена и собрана новая мебель. Оборудованы кабинеты для музыкальных занятий и народного творчества.

На прилегающей территории уложено мягкое резиновое покрытие на прогулочных площадках, установлены малые архитектурные формы, обновлены асфальтовые дорожки и ограждение. Всего оборудовано 11 игровых площадок с теневыми навесами.

Сейчас на объекте завершаются пусконаладочные работы и мелкие отделочные работы, после чего дошкольное отделение будет готово к открытию.