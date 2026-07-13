В Королеве завершают капитальный ремонт школы №13

В Королеве близится к завершению капитальный ремонт школы №13. На объекте трудятся 70 строителей, которые завершают обновление кровли, фасада и отделку внутри трехэтажного здания. Цель — сдать школу к 1 сентября.

На данный момент на кровле рабочие укладывают последний слой, а на фасаде устанавливают новые откосы и металлокассеты. Обновление внешних стен выполнено уже на 70 процентов. Внутри здания идет отделка: в классах стелют линолеум, кладут плитку, шпаклевку и покраску стен, монтируют подвесные потолки. Параллельно протягивают новую электропроводку, собирают вентиляцию и устанавливают двери.

Производитель работ Дмитрий Шибанов отметил, что все работы идут строго по графику. «Мы полностью заменили окна, кровля находится на финальной стадии, фасад обновлен на 70 процентов. Сейчас основные силы брошены на внутреннюю отделку и инженерные сети. Задержек нет, уверены, что сдадим школу к 1 сентября без срывов», — сказал он.

Также строители приступили к благоустройству территории: сегодня они занимаются устройством пожарного проезда.