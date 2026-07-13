В Королеве завершают благоустройство территории вокруг памятника «Космические люди Земли»

В городском округе Королев подходит к концу благоустройство территории вокруг знаменитой скульптурной группы «Космические люди Земли». Сам памятник временно убрали с постамента, чтобы не мешал ремонту.

Рабочие обновляют основание монумента: полностью заменяют ступени и приводят в порядок пологую часть с задней стороны. Старые конструкции демонтировали в начале работ.

На данный момент двое рабочих завершили укладку новых ступеней и занимаются задней покатой частью постамента. Гранитные блоки подгоняют друг к другу с помощью специальной пилы. Строители обещают закончить гранитную часть основания в тот же день.

Вероятно, уже завтра на обновленный постамент вернут и саму скульптурную группу. Работы по благоустройству территории начались больше месяца назад и должны завершиться до конца июля.

Местные жители уже заметили перемены. Дмитрий Павлихин, который живет неподалеку, рассказал, что территорию огородили, старые скользкие плиты заменили на гранит. «Для нас это не просто памятник, а одна из главных точек притяжения космической столицы», — добавил он.