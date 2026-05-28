Поликлинику на улице Циолковского в Королеве достроят в этом году

Строительство новой поликлиники на улице Циолковского в Королеве близится к завершению. Готовность здания превышает 90%, и оно сможет принимать до тысячи пациентов в смену: 600 взрослых, 300 детей и 100 человек в травмпункте. Для взрослых и детей предусмотрены отдельные входы.

Работы ведутся в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Министр строительного комплекса региона Александр Туровский сообщил, что на площадке трудятся 85 рабочих и задействованы две единицы техники. Ведутся отделочные работы, сборка и расстановка мебели, а также поставка и настройка медицинского оборудования.

Площадь поликлиники составляет почти 18 тысяч квадратных метров. Здание имеет пять этажей с подземным этажом. Рядом будут обустроены открытые парковки. Поликлинику адаптируют для маломобильных посетителей: предусмотрены удобные входы, пути передвижения и безопасный доступ ко всем основным помещениям.

В новой поликлинике будут доступны все востребованные профили и виды первичной медицинской помощи, а также центр здоровья и центр амбулаторной онкологической помощи. Предусмотрены дневные стационары: 45 коек для взрослых и 20 для детей. Поликлинику оснастят современным оборудованием, включая КРТ, МРТ, маммограф, флюорограф, рентген– и УЗИ–аппараты. Формирование персонала почти завершено — здесь будет работать около 150 медиков.

Открыть поликлинику планируется в третьем квартале 2026 года.