В Королеве завершается монтаж металлоконструкций для временного моста

В городе Королев на улице Циолковского строители завершают установку несущих конструкций для временного моста через Акуловский водоканал.

Бригада под руководством производителя работ Тимура Соломатина закручивает последние болты. На объекте работают подъемный кран и экскаватор, а также около десяти рабочих.

Поперечные балки уже установлены и надежно закреплены. Следующий этап — укладка специальных плит на металлические балки и заливка асфальта. Если все материалы будут доставлены вовремя, то уже в сентябре по временному мосту откроют движение для машин, но только в одну сторону — по улице Циолковского.

Это необходимо для начала сноса старого моста. Строительство нового постоянного моста планируется завершить к концу года. Тогда движение вернется в норму.