В Королеве завершается капитальный ремонт здания детского сада

В двухэтажном здании на проспекте Королева, 7В, в Королеве активно идет капитальный ремонт. На текущий момент демонтаж завершен на 80%, а новый кровельный «пирог» уложен почти полностью — на 98%.

Сейчас рабочие занимаются фасадом здания. После обновления он получит собственную вентиляцию, что позволит стенам «дышать» и не накапливать сырость. Перед монтажом покрытия поверхность обработали противогрибковым составом, установили леса и начали монтировать кронштейны для металлокассет или современного пластика.

Полностью завершена замена оконных рам и стеклопакетов — во всех помещениях уже стоят новые пластиковые окна и подоконники. Параллельно идет шпаклевка стен, монтаж откосов, перекладка систем сантехники и канализации. Во дворе монтируют новые крыльца.

Ремонт начался в январе этого года. Ход работ проверил депутат Мособлдумы Сергей Керселян вместе с родителями, педагогами и представителями администрации. Осмотр их полностью удовлетворил. Вопросы по текущим работам и срокам завершения задали начальнику участка Владимиру Боронзенцеву. Следующая проверка запланирована на конец июля.

На объекте ежедневно трудятся 38 человек. Завершить капитальный ремонт обещают к 1 сентября, чтобы уже в новом учебном году детский сад принял ребят.