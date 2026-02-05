В Королеве завершается капитальный ремонт старейшей поликлиники

В городском округе Королев близится к завершению капитальный ремонт поликлиники №1, которая является одним из самых старых медицинских учреждений в районе. Ремонтные работы, начавшиеся в начале прошлого лета, подходят к концу. Специалисты завершают проверку системы отопления, электроснабжения и вентиляции. Электрики настраивают камеры видеонаблюдения, сигнализацию и датчики дыма, а также устанавливают оборудование в комнате для охраны.

Начальник участка Сиражутдин Сайпуев сообщил, что на данный момент полностью выполнен ремонт фасада, кровли и подвала. В кабинетах и коридорах уложена плитка и линолеум. Для удобства пожилых людей и лиц с ограниченными возможностями установлены пандусы и перила. Вставлены новые двери и окна, а также завершено благоустройство территории.

Поликлинику построили в 1956 году по проекту архитектора Любови Гулецкой. Капитальный ремонт планируется завершить в первом квартале текущего года.