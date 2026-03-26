В Королеве завершается капитальный ремонт школы №13

В городе Королев на улице Терешковой, 7, в здании школы №13 площадью 4200 квадратных метров продолжаются ремонтные работы. Зданию уже 61 год, капремонт здесь начался в ноябре прошлого года, и подрядчик сообщил, что через месяц приступят к чистовой отделке помещений. Завершить работы планируют в текущем году.

Посмотреть, как идут работы, приехали депутат Мособлдумы Сергей Керселян, заместитель главы округа Сергей Иванов, директор школы и другие ответственные лица.

На данный момент в школе уже сделали стяжку полов, установили новые перегородки. Параллельно ведутся работы на кровле и фасаде. Производитель работ Дмитрий Шибанов рассказал, что старую кровлю демонтировали, а сейчас занимаются инженерными системами: вентиляцией, отоплением, электрикой, водоснабжением и пожарной сигнализацией. На объекте трудятся более 50 человек.

В школе учатся 809 детей, которых временно перевели в соседнюю школу №5 на Октябрьском бульваре, 33. Родители поддержали такой вариант. После ремонта в школе появится больше кабинетов, в том числе для иностранного языка.