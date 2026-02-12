В Королеве завершается капитальный ремонт поликлиники

В городском округе Королев продолжается капитальный ремонт здания поликлиники №1, которое является самым старым медицинским учреждением в районе. Работы планируют завершить в первом квартале текущего года.

По словам начальника участка Сиражутдина Сайпуева, специалисты заканчивают настройку электрооборудования. На данный момент в здании выполнен ремонт фасада, кровли и подвала. В кабинетах и коридорах уложена плитка и линолеум. Для удобства пожилых людей и маломобильных граждан установлены пандусы и поручни. Также заменены двери и окна, завершено благоустройство территории.

Поликлинику построили в 1956 году по проекту архитектора из Королева Любови Гулецкой. Капитальный ремонт начался в начале лета прошлого года.