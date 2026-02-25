Поликлинику №1 в Королеве откроют после капремонта в первом квартале года

В городе Королев близится к завершению капитальный ремонт поликлиники №1, расположенной по адресу: улица Октябрьская, дом 27. Здание, построенное в 1956 году по проекту архитектора Любови Гулецкой, является самым старым в системе здравоохранения города.

С июня прошлого года в здании ведутся масштабные работы. Сейчас на объекте задействовано 20 человек. Завершается настройка инженерных систем: отопления, вентиляции, электрики. Также монтируются камеры видеонаблюдения, сигнализация и датчики дыма, готовится помещение для охраны.

Начальник участка Сиражутдин Сайпуев рассказал, что строительная часть уже полностью готова. Обновлены фасад, кровля и подвал. В коридорах и кабинетах уложены плитка и линолеум, установлены новые окна и двери. Для удобства пожилых людей и посетителей с ограниченными возможностями здоровья установлены пандусы и поручни. Благоустройство прилегающей территории также завершено.

Открыть поликлинику после ремонта планируют в первом квартале текущего года.