В Королеве завершается капитальный ремонт поликлиники №1

В Королеве подходит к концу капитальный ремонт поликлиники №1, которая является одним из самых старых медицинских учреждений города, построенных в 1956 году. Совсем скоро она вновь откроет свои двери для пациентов.

На объекте трудятся 10 рабочих, которые завершают последние штрихи. Внутри и снаружи здания все сделано для удобства и безопасности посетителей. Для пожилых людей и маломобильных пациентов установлены пандусы и поручни, высокие ступеньки исчезли.

Полностью обновлена отделка внутри здания: новая плитка, линолеум, двери и окна. Фасад, крыша и подвал также приведены в порядок. Территория вокруг поликлиники благоустроена: положен асфальт, установлены бордюрные камни и мачты освещения, появился газон.

Сейчас рабочие настраивают камеры видеонаблюдения, датчики дыма и сигнализацию, монтируют оборудование в комнате охраны. Параллельно проверяют отопление, вентиляцию, электрику и запускают воду.

Начальник участка Сиражутдин Сайпуев сообщил, что все строительные работы уже завершены. Осталось лишь настроить оборудование. Капитальный ремонт начался летом прошлого года, а завершить все работы планируют в середине апреля.