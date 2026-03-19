В Королеве завершается капитальный ремонт поликлиники № 1

В подмосковном Королеве подходит к концу капитальный ремонт поликлиники № 1, построенной в 1956 году. В ближайшее время учреждение вновь откроет свои двери для пациентов.

Для создания комфортных условий как внутри здания, так и на его территории проведены масштабные работы. Помещения оснастили пандусами и поручнями для удобства маломобильных граждан. Полностью обновлена отделка: появились новые плитка, линолеум, двери и окна. Фасад, крыша и подвал приведены в порядок.

Территория вокруг поликлиники также преобразилась: уложен асфальт, установлены бордюрные камни и мачты освещения, появился газон.

Сейчас рабочие настраивают системы видеонаблюдения, датчики дыма и сигнализацию, а также монтируют оборудование в комнате охраны. Параллельно проверяется работа отопления, вентиляции, электрики и водоснабжения.

Начальник участка Сиражутдин Сайпуев сообщил, что строительные работы завершены и осталось лишь донастроить оборудование. Ремонт стартовал летом прошлого года и завершится до конца марта.