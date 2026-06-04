В Королеве завершается капитальный ремонт первой школы

В Королеве капитальный ремонт первой школы выходит на финишную прямую. Работы выполнены на 97 процентов, и осталось только завезти питьевые фонтанчики.

Директор школы Ирина Гайдукова сообщила, что в классах уже расставлена мебель и шкафы. Заменено остекление, полностью переделаны канализация, вентиляция и электропроводка. Для удобства детей с ограниченными возможностями здоровья внутри здания установлены пандусы.

На стенах школы появились уникальные рисунки, посвященные истории космической столицы. Они занимают почти 150 квадратных метров и есть на всех этажах. На рисунках изображены Сергей Павлович Королев, Белка и Стрелка, Алексей Леонов и другие значимые личности.

Сейчас на объекте работает 15 человек. Они докрашивают, моют, выносят мусор и налаживают системы безопасности. Для охраны оборудовали отдельный кабинет с современной техникой. Площадь здания составляет 5,7 тысячи квадратных метров.

Школу сдадут досрочно.