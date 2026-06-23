В Королеве впервые прошли гонки дронов на чемпионате Московской области

В Королеве состоялись первые чемпионат и первенство Московской области по гонкам дронов. Соревнования проходили в двух дисциплинах: «класс 75 мм» и «Технический симулятор», сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Более 50 пилотов принимали участие в заездах, где нужно было управлять компактными FPV-дронами и проходить трассу на время. За две минуты участники должны были преодолеть как можно больше кругов трассы с 20 элементами и 9 связками препятствий.

Программа заездов включала сложные фигуры высшего пилотажа: пауэр-луп, петлю, сплит, «елочку» и сплит S. Пилоты должны были показать скорость, точность и чистоту выполнения. В дисциплине «Технический симулятор» состязания проходили в виртуальной среде, что позволяет оттачивать навыки без риска повредить технику.

Гонки дронов официально включены во Всероссийский реестр видов спорта. Развитие этого направления в Московской области важно для подготовки квалифицированных кадров в сфере беспилотных авиационных систем. Соревнования помогают пилотам совершенствовать технические навыки и способствуют популяризации инженерных специальностей среди молодежи в рамках национального проекта «Беспилотные авиационные системы».

Чемпионат и первенство Московской области по гонкам дронов прошли 20 и 21 июня на площадке МЦК-Техникум имени С. П. Королева в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

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