Разноуровневый пешеходный переход построят на ж/д станции в Королеве

В городском округе Королев идет строительство разноуровневого пешеходного перехода около железнодорожной станции Подлипки-Дачные Ярославского направления МЖД. Сейчас объект готов на 2%, а закончить его планируют во втором квартале следующего года, сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин рассказал: «На строительной площадке задействованы 23 рабочих и 5 единиц техники. В настоящее время основные работы сосредоточены на устройстве опор будущего перехода и укрупнительной сборке металлоконструкций».

Всего планируется установить три опоры, сейчас продолжается устройство фундаментов. Строители уже начали сборку конструкций первого пролетного строения, готовность работ на этом этапе составляет 20%.

Параллельно на объекте ведется армирование ростверков опор и переустройство инженерных коммуникаций.

Сооружение соединит районы Завокзальный, Юбилейный и Центральный от улицы Коминтерна до улицы Грабина. Протяженность перехода составит 83 метра, из них длина пролетного строения — 61 метр. Ширина лестничных сходов будет около 9 метров, что позволит достичь пропускной способности перехода до 8 тысяч человек в час.

Пешеходный переход будет соответствовать всем современным нормам: здесь установят три лифта для маломобильных граждан, противогололедное покрытие, антивандальное остекление, внутреннее освещение и наружную архитектурную подсветку.