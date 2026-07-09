В Королеве в 2026 году пройдут выборы в Московскую областную и Государственную думы

В сентябре 2026 года в Королеве пройдут выборы депутатов Московской областной думы и Государственной думы. К этому времени в городе подготовят 90 избирательных участков.

Как рассказал председатель местной территориальной избирательной комиссии Владимир Печенин, голосование продлится три дня — с 18 по 20 сентября. Избиратели смогут проголосовать традиционным способом, придя на участок, или воспользоваться дистанционным электронным голосованием через портал «Госуслуги».

Для участия в электронном голосовании необходимо быть зарегистрированным пользователем портала и заранее подать заявление. В личном кабинете будут доступны данные о кандидатах.

Маломобильные избиратели могут вызвать членов комиссии на дом. Также запланированы адресные обходы участков, чтобы никто не пропустил выборы.

На избирательных участках установят ноутбуки с выходом на портал «Госуслуг». Это позволит в последний момент сверить данные или найти своего кандидата. Всю официальную информацию о зарегистрированных кандидатах публикует Мособлизбирком.

Также жители Королева могут проголосовать в любом городе страны, прикрепившись к участку по месту нахождения. Но важно помнить, что количество бюллетеней будет зависеть от места голосования: по месту прописки в Подмосковье — четыре бюллетеня, в другом городе Московской области — два бюллетеня, в регионе, где нет иных избирательных компаний кроме Государственной думы, — только один бюллетень.

Проверить свой участок, статус и список кандидатов можно в любой момент через вкладку «Я избиратель» на «Госуслугах».